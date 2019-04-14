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تنبيه من “الأرصاد”.. رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك

تنبيه من “الأرصاد”.. رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك
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المناطق - تبوك :

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات تيماء وضباء والبدع وأملج والوجه والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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