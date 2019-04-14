لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تُنظّم دورة تقييم أضرار حوادث المركبات

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تُنظّم لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، دورة تقييم أضرار حوادث المركبات (الدورة التدريبية لمنهج رقم 300)، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس 11- 13/08/1440هـ، الموافق 16- 18/04/2019م، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 بعد الظهر، بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي تنظيم الدورة ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها اللجنة في إطار أوجه التعاون المستمرة بين الغرفة و(تقييم) بما يساهم في بناء القدرات وتدريب وتأهيل العاملين المهنيين في مجالات نشاط التقييم بكافة فروعه، وتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية في الأحساء واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل الفروع والعمل على زيادة ثقة المجتمع بمهنة التقييم والارتقاء بها.

وأكد المهندس خالد الصالح، رئيس اللجنة عمق ومتانة علاقة التعاون التي تربط الغرفة واللجنة بهيئة (تقييم)، مثمنًا المبادرات والجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي وكذلك تنظيم وتطوير وترقية مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا واخلاقيًا، مشيدًا بتفاعلها وتعاونها المستمر مع احتياجات كافة المقيمين بالأحساء.

وتهدف برنامج الدورة إلى الوصول بالمتدربين المشاركين إلى درجة جيدة من المعرفة بالمقدمة إلى معايير التقييم اضرار الحوادث، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم – نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية – فرع المركبات – بما يؤهلهم إلى تطبيق تلك المعرفة في شتى مجالات التقييم، خاصة تقييم أضرار حوادث المركبات بما يحفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية.

يُشار إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، أنشئت بموجب مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ (09/07/1433هـ)، كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح. تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار من أجل تنظيم مهنة التقييم وتطويرها، واعتماد المقيمين المؤهلين وتطبيق معايير التقييم الدولية لزيادة وعي المجتمع وتثقيفه بهذه المهنة.