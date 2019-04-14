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أمانة الاحساء.. خطط متواصلة للنظافة العامة والاصحاح البيئي بعد الامطار

أمانة الاحساء.. خطط متواصلة للنظافة العامة والاصحاح البيئي بعد الامطار
http://almnatiq.net/?p=716855
المناطق - الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في ( الإدارة العامة للنظافة و مركز الرصد والسيطرة على الآفات البيئية) تُكثف اعمالها الخدمية للنظافة العامة في الحاضرة من تنظيف وكنس للشوارع والاحياء بالمعدات الآلية والأخرى اليدوية لإزالة ما خلفته الأمطار من تجمعات للأتربة والمُخلّفات، بالإضافة الى رش المواقع التي تم سحب مياه الامطار منها بهدف مكافحة انتشار البعوض والحشرات الطائرة عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش “اجهزة الرش الضبابية الحرارية ، اجهزة الرش السطحي ، اجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر ” ، وذلك بعد موجة الامطار التي شهدتها الاحساء خلال الأيام القليلة الماضية ، مضيفاً ان الأمانة تقوم بأقصى جهودها وطاقاتها البشرية والفنية والخدمية في العمل على مدار الساعة لإنهاء ما خلفته الحالة المطرية من تجمعات للمياه في المناطق الغير مخدومة بشبكة تصريف السيول والأمطار “حسب درجات الأولوية في الأهمية” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى .
وأضاف بووشل .. تم العمل على تقسيم ” فرق رش المبيدات ” الى قطاعات على مستوى الحاضرة مع التركيز على الاحياء الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الامطار ، كماتم حصر مواقع تجمعات الامطار واستخدام مفهوم الاصحاح البيئي فيها عن طريق المكافحة الميكانيكية اوالمكافحة الحيوية للقضاء على يرقات البعوض في طورها المبدئي ، وتزامناً مع ذلك تم نفث بودرة التعقيم في براميل وحاويات النفايات لخفض نسبة ( اليرقات والذباب ) حسب مفهوم الإدارة المتكاملة ، ولاتزال الاعمال جارية في مثل هذه الفترة ( الربيع واعتدال الأجواء ) في تكثيف خطط المكافحة والتطهير حيث يتم استخدام احدث المبيدات الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في الوزارة لها .

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