بحضور عددٍ من النجوم و الضيوف .. كرنفال مناسبتي يواصل عروضه و فعالياته

المناطق - الجوف

واصل كرنفال مناسبتي الأول و الذي يأتي بدعم من هيئة الترفيه و أمانة منطقة الجوف فعالياته و تنوّع ضيوفه و زواره ، فقد استقبل الكرنفال نجمي “السوشل ميديا” عبد المجيد الخمسان و جزاء الثنيان و اللذان تجولا بين أروقة و أجنحة الكرنفال مبدين إعجابهم بما شاهدوه و مستمعين لشرح موجز من المشرف العام على الكرنفال و مشرفي الأجنحة حول طبيعة العمل بهذا الكرنفال و الخدمات التي يقدمها العارضون للزوار داخل اجنحتهم .

و على مسرح الفعاليات و بمشاركة النجمين قدمت فرقة العروض الشامية عددًا من الاستعراضات الفنية و الرقصات الفلكلورية و الطربية ، كما قدمت فرقة همس الجوف الاستعراضية للأطفال عددًا من الوصلات الاستعراضية و الفنون المسرحية الخاصة بالأطفال ، بينما استمرت فرقة نجوم الجوف من تقديم مسرحيتها الاجتماعية الهادفة “فرحة الجميع” . وتم خلال الحفل المسرحي تقديم العديد من الجوائز ، بالإضافة إلى تكريم الضيوف .

وفي ذات السياق استقبل المشرف العام على الكرنفال ثامر بن محمد الرضيان مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى و تجوّل معه داخل اجنحة الكرنفال و أطلع على مشاركة أعضاء الجمعية و دورهم الفاعل و الحيوي في هذا الكرنفال .