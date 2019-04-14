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جامعة القصيم تُعلن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا

جامعة القصيم تُعلن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا

منطقة القصيم

جامعة القصيم تُعلن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا

جامعة القصيم تُعلن نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=716860
المناطق / بريدة

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، اليوم الأحد الموافق 9/8/1440هـ، أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1440/1441هـ، وذلك في أكثر من 80 برنامج أكاديمي في الدراسات العليا، منها 18 برنامج في الدكتوراه و62 برنامج للماجستير، حيث يمكن للمتقدمين معرفة نتائج الترشيح وأسماء المترشحين عبر الرابط : https://registration.qu.edu.sa

وكانت عمادة الدراسات العليا قد فتحت باب القبول في البرامج المطروحة منذ وقت مبكر، حيث تم استقبال طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

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