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لتبقى: “تطبيق تأكد” يُساعد في التحقق من صحة “بطاقة كفاءة الطاقة”

لتبقى: “تطبيق تأكد” يُساعد في التحقق من صحة “بطاقة كفاءة الطاقة”

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لتبقى: “تطبيق تأكد” يُساعد في التحقق من صحة “بطاقة كفاءة الطاقة”

لتبقى: “تطبيق تأكد” يُساعد في التحقق من صحة “بطاقة كفاءة الطاقة”
http://almnatiq.net/?p=716869
المناطق _ واس

يهدف “تطبيق تأكد” إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها أجهزة التكييف.
ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي ( IOS أو ANDROID ) ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.
وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة، و الأجهزة الكهربائية، و المركبات، الإطارات، الإنارة) ، وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة ، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج اذا لم يكن رمز ( QR ) متوفراً .
أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نفس منصتي التشغيل “بلاغ تجاري” للإبلاغ، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

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