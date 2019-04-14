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معالي رئيس الحرس الملكي يشرف حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين

معالي رئيس الحرس الملكي يشرف حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين
http://almnatiq.net/?p=716878
الرياض _ علي القرني

شرف الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري رئيس الحرس الملكي حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين بحضور قادات وضباط رئاسة الحرس الملكي .وأوضح معاليه بان القيادة الحكيمة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين     الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله, وسيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان رعاه الله تقدر عاليا تضحيات شهداء الوطن والمصابين، لقد أدى شهداء الوطن ما عليهم في جميع القطاعات العسكرية والحرس الملكي، وافتدوا وطنهم بأرواحهم الطاهرة، وصانوا ترابه بدمائهم الزكية، وأثبتوا أن حب الدين والوطن أغلى من الدنيا وما فيها فهم الذين لبوا النداء وضحوا بالنفس والنفيس دفاعا عن الوطن والمقدسات ومكتسبات ثراه . أن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها تولي اهتمام بتخليد ذكرى الشهداء والمصابين بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسرهم وتكفل لهم الحياة الكريمة   في المجتمع .

حيث كرم كل من  الشهيد الرقيب / حماد علي الميموني رحمه الله والشهيد الجندي الأول/ عبدالله بن فيصل السبيعي رحمه الله  والعريف المتقاعد / طامي بن علي شامي  والعريف المتقاعد/ أحمد بن صالح القرني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف, كما كرم الوكيل الرقيب/ عبدالله بن هندي السبيعي ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة ونوط الشرف.

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