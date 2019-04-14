أمانة عسير تنجز 35٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13مليون

المناطق _ عسير

تواصل أمانة منطقة عسير اعمالها بمشروع سما أبها، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لاستكمال الحدائق الغربية من المشروع عبر خطط تأهيلية تم وضعها مسبقا بدقة و ذلك لضمان جودة تنفيذ الحدائق حيث قدرت تكلفة انشائها نحو 13.420مليون ريال .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد بلغت نسبة الإنجاز في الحدائق الغربية والتي تأتي ضمن مشروع سما أبها ما يقارب 38%. وشملت أعمال التكسيات الخرسانية و الحجرية واعمال الأرصفة والبر دورات والجلسات العائلية.

مشيرا الى ان الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع سما أبها أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال نشر الرقعة الخضراء والمتنزهات، تماشيا مع مبدأ الاستدامة بهدف المحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني .

الجدير بالذكر فإن سما أبها يعد احد المشاريع الحيوية التي تقوم أمانة منطقة عسير على تنفيذه ، ليكون احد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها و ابرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة .