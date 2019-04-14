محافظ صامطة يهنئ”أمير المنطقة ونائبه “وأبناء المحافظة

صامطه _ فضة عطيف

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة خالص التبريكات والتهاني الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان

والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ؛ بمناسبة تحقيق نادي حطين بطولة دوري الدرجة الثانية ، وتأهلهم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وذلك بعد تغلبه على نادي البكيرية عصر أمس الجمعة في المباراة التي لعبها الفريقان على ملعب نادي البكيرية.

وأكد زعلة ؛ أن إنجاز نادي حطين من محافظة صامطة هو إنجاز لمنطقة جازان عامة مقدما تبريكاته لرئيس نادي حطين فيصل بن هادي المدخلي الذي يقف خلف هذا الإنجاز بدعمه اللا محدود للنادي ولجميع أعضاء الفريق من إداريين ولاعبين متمنيا لهم مزيدا من الإنجازات في ظل الدعم المتواصل للرياضة السعودية من قبل قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وكذلك بمتابعة من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع أندية المنطقة ووقوفهم معها بكل ما تحتاج من أجل تمثيل جازان في كل المحافل الرياضية.