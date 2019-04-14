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الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الثالث لجائزة القصيم للتميز والإبداع

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الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الثالث لجائزة القصيم للتميز والإبداع

الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الثالث لجائزة القصيم للتميز والإبداع
http://almnatiq.net/?p=716898
المناطق _ بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس جائزة القصيم للتميز والإبداع في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجائزة ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، وأمين عام الجائزة الدكتور تركي المخلفي.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية الجائزة وقيمها الوطنية في تكريم الأفراد المبدعين من الجنسين والمؤسسات الحكومية والأهلية المتميزة ، تقديراً لجهودهم وأدائهم الإبداعي ليكونوا نماذج سعودية يحتذى بها في عصر التميز والجودة التي تسعى لها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ ، ليسهموا في النهضة التنموية المتنوعة التي تشهدها البلاد.

مشيراً سموه إلى أن الجائزة جاءت في إطار تمكين المؤسسات والأفراد نحو التميز والإبداع من أجل إحداث تنمية ونهضة وطنية شاملة ، وتجسيداً لرؤية المملكة 2030 ، وتحقيقاً لرؤيتنا في تقديم أفضل سبل الرعاية والاهتمام بالمواطنين والمقيمين ، وإيماناً بقيمنا في تنمية الاعتدال ونشر الوسطية ، وإثراءً للحركة العلمية والثقافية والرقمية والرياضية والبيئية والتنموية ، للمساهمة في رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي وتجويده وتطويره ، والعمل على رفع مستوى التنافس الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات واستخراج الطاقات والقدرات والمهارات الكامنة لديهم بأفضل الطرق والسبل المتاحة ، والاستفادة منها بالأساليب العلمية المتطورة ، وإيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمبدعين والمتميزين وصولاً للأهداف المرجوة والتطلعات المأمولة.

ونوّه سموه بما تبذله الدولة ـ أيدها الله ـ تجاه الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير ، حيث تهدف الجائزة والتي تتناغم مع المبادرات التي تطلقها الدولة في إطار رؤيتها 2030 إلى إرساء ثقافة التميز والإبداع ، مؤكداً سموه أن الجائزة لن تصبح واقعاً دون الشراكة الفعلية لكافة الجهات والمؤسسات والمسؤولين والموظفين ، وذلك للعمل سوياً على ترسيخ تلك الثقافة في جميع المجالات ، لتعزيز إسهاماتنا الفعالة في دعم توجهات القيادة.

واستمع سموه خلال الاجتماع من أمين الجائزة الدكتور تركي المخلفي لموجز لأعمال ومنجزات الأمانة العامة ، كما استمع لمداخلات رؤساء لجان التوطين ، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية ، والدعم الفني ، والإعلام والعلاقات العامة ، والاستثمار وتنمية الموارد المالية ، كما ناقش سموه واعتمد الميزانية السنوية للجائزة ، وفروع الجائزة للدورة الثانية ، وموعد الحفل الختامي للدورة الأولى ، بالإضافة الى الشخصيات المقترحة لحضور الحفل.

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