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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية اندونيسيا

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية اندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=716901
المناطق _ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس جمهورية إندونيسيا سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وفي صالون الاستقبال، صافح فخامة الرئيس الإندونيسي، أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

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