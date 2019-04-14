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معهد مسك للفنون ينفذ مبادرة “تجلت” في مشروع وسط العوامية بالقطيف

معهد مسك للفنون ينفذ مبادرة “تجلت” في مشروع وسط العوامية بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=716930
المناطق _ القطيف

استضافت بلدية محافظة القطيف مبادرة “تجلت” التي ينظمها معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، في نسختها الثانية لمدة ثلاثة أيام في مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف، بمشاركة ٢٢ فناناً وفنانة تشكيليين من مناطق المملكة.

وتعمل البلدية على إيجاد منصة تجمع الفنانين مع بعضهم لمناقشة أحوال المشهد الفني ومستجداته، إلى جانب الأعمال الفنية التي تنتج من هذه المنصة، وإبراز رسالة الفن التشكيلي وإسهامه في إضفاء رسالة المحبة والسلام.

كما صاحب الفعالية ورشة عمل فنية مخصصة للأطفال، إضافة إلى جلسة حوار مفتوحة مع الفنانين تتم خلالها مناقشة الجانب الفني السعودي، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة.

ويمثل مشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين من مناطق المملكة في مشروع وسط العوامية بعداً حضارياً، بوضع الفنانين بصماتهم الفنية في مشروع وسط العوامية.

ويعتبر مشروع وسط العوامية جوهرة من جواهر فنون العمارة التراثية بمحافظة القطيف بأبراجه العالية والبيت التراثي وساحاته الفسيحة وأسواقه الشعبية وعدد من المعالم التي تعيد إلى الأذهان كثيرا من الذكريات لسكان القطيف، كما يضم في جوانبه المركز الثقافي الذي أضفى عليه لمسة عصرية.

يشار هنا إلى أن المركز الثقافي في وسط العوامية مساحته 5323 مترا مربعا و يعتبر قلب المشروع وهو جاهز لاستضافة الفعاليات والمناسبات، ويحتوي على قاعة عرض لإقامة المعارض الفنية، وقاعات لإقامة ورش العمل، بالإضافة إلى 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات والساحات.

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