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32 مليون ريال مساعدات ” بر أبها ” لعام 2018م

32 مليون ريال مساعدات ” بر أبها ” لعام 2018م
http://almnatiq.net/?p=716937
 
قدمت جمعية البر بأبها خدماتها الاجتماعية في منطقة عسير ، وتنوعت ما بين مساعدات دورية نقدية وعينية وكفالة الأيتام وبرنامج مساكن لإسكان الأسر المحتاجة ، وتدريب وتأهيل الأسر المنتجة وبرنامج الكسوة وبرنامج السقيا ومشروعات موسمية ، فقد بلغ إجمالي ما قدمته الجمعية خلال عام 2018م 32.232.824 ريال واستفاد منها عدد 9078 أسرة .
 
أوضح ذلك فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس مبيناً بأن ” بر أبها ” تقدم خدماتها الاجتماعية والإنسانية لمن يحتاجها في المنطقة ، مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لما يولونه من اهتمام بالغ في الجمعيات ودعمها ومساندتها لتحقيق المسؤولية الاجتماعية والترابط المجتمعي بين فئات مواطني هذا البلد المعطاء .
 
ودعا “بن فحاس” أهل الخير لدعم هذه الجمعية ومساندتها حتى تواصل مسيرتها المباركة ليشملهم فضل من اختصهم الله من عباده لمساعدة الناس فخير الناس أنفعهم للناس ، سائلاً الله تعالى أن يزيد نعمه على من دعم وساهم هذه الجمعية وأن يجعل ما قُدم في موازيين حسناته

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