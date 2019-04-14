أمانة عسير تطلق فعاليات ” أسبوع الابداع البلدي “

المناطق _ عسير

تطلق أمانة عسير مساء اليوم “أسبوع الإبداع البلدي” لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، وذلك على مستوى البلديات بجميع محافظات و مراكز منطقة عسير وبالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لعام 2019 م.

وتهدف الأمانة من إقامة هذه الفعاليات التي تحتضنها المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية، إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ، وإشراك جميع شرائح المجتمع الرجل و المرأة و الطالب و الطفل و القطاع الخاص و المتطوعين في تطوير أعمال القطاع البلدي.

وتتضمن فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” تنظيم ورش عمل وحلقات حوار و تفاعل مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض و مناقشة الأفكار الإبداعية التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع، و العمل على تبنيها وسيتم تنفيذها بمول الراشد في مدينة أبها ، حيث سيكون هناك جوائز للحضور وورش عمل ومعارض وأركان تفاعلية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة التاسعة مساء ابتداء من يوم 9 شعبان و حتى 13 شعبان 1440هـ .