بلدية النهضة التابعة لأمانة تبوك تكثف جهودها الرقابية

المناطق _ تبوك

كثفت الإدارة العامة للبلديات الفرعية ممثلة في بلدية النهضة التابعة لأمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية والميدانية خلال نصف العام الحالي 1440هـ .

وأوضح رئيس بلدية النهضة الفرعية المهندس ناصر البلوي أن البلدية قامت خلال الستة أشهر الماضية بـ 7841 جولة رقابية تم خلالها إغلاق 167 منشأة مخالفة وفرض عدد 755 غرامة مالية ومصادرة 6491 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والأواني التالفة.

وفي جانب أعمال النظافة أشار المهندس البلوي إلى أنه تم خلال النصف الأول للعام الحالي 1440هـ رفع 19483 طن من المخلفات الصلبة وأكثر من 41500 طن من النفايات المنزلية ومايزيد على 12600م3 من مخلفات المباني والأنقاض وغسل وتعقيم 7100 حاوية.

وبين المهندس البلوي أن البلدية كثفت جهودها كذلك لمعالجة مظاهر التشوه البصري حيث تم إزالة 455 لوحة دعائية مخالفة وأكثر من 140 سيارة تالفة كما تم إزالة 4 تعديات إنشائية و15 هنجراً و11 بيت شعر مخالف وذلك في إطار حرص البلدية على منع التعديات على المرافق العامة والمحافظة عليها.