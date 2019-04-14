وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في منطقة تبوك

المناطق _ تبوك

بدأت الاحوال المدنية اليوم، بتقديم خدماتها في منطقة تبوك عبر الوحدة المتنقلة في قاعدة الملك فيصل الجوية والثانوية الثالثة للبنات بمحافظة الوجه وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “نأتي إليك” والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك ولمدة اسبوع فيما تقدم خدماتها لمنسوبات وطالبات الثانوية الثالثة بمحافظة الوجه اليوم ولمدة يومين.

وتوفر الوحدة المتنقلة خلال فترة تواجدها خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف وإصدار سجل الأسرة إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج -الطلاق – الوفاة) وطباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.