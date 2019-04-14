حضور لافت لجامعة بيشة في مؤتمر التعليم العالي الثامن

المناطق _ بيشة



حظيت مشاركة جامعة بيشة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة والذي اختتمت فعالياته مساء السبت (8 شعبان 1440هـ) بالرياض، بإشادة اللجنة المنظمة والزوار من أصحاب المعالي ومديري الجامعات ومنسوبي المؤسسات الأكاديمية. وسجلت مشاركة الجامعة حضوراً لافتاً من خلال تقديم 5 ورش عمل وتوقيع 5 اتفاقيات تعاون بالإضافة إلى الجناح التعريفي الذي شهد زيارة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.

وأشرف على المشاركة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقاي بحضور وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ووكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة الجوهرة بنت محمد الدوسري التي بدورها استقبلت وكيلات الجامعات السعودية وزائرات الجناح.

في حين قدم عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور سعد بن مبارك الرمثي في اليوم الأخير من المعرض الذي نظمته وزارة التعليم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للفترة من 5-8 شعبان 1440هـ تحت شعار “تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير”، ورشة عمل عن جودة البرامج الأكاديمية بجامعة بيشة. واستعرضت جهود الجامعة في تحقيق متطلبات التطوير والجودة لمختلف برامجها الأكاديمية والتي تقدم من خلال كليات الجامعة في المركز الرئيس والفروع المختلفة، كما عرضت ورشة العمل المبادرات المتعلقة بتحقيق جودة البرامج الأكاديمية سواء ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة أو المبادرات الاستراتيجية أو المشاريع والبرامج التي تخدم هذا التوجه مثل مشروع تطوير البرامج الأكاديمية “نهج” والسجل المهاري والدورات التدريبية وإعداد أدلة العمل الأكاديمية والإدارية التي تدعم تحقيق أهداف تلك المشاريع.

واختتم طلاب كلية الطب ورش العمل المشاركة بها الجامعة، حيث قدموا ورشة عمل بعنوان: “طب بيشة قصة كفاح وبوادر نجاح”، وتناولت الورشة التحولات التي تحدثها مناهج واستراتيجيات التعليم في طب بيشة المرتكزة على الطالب حتى يكون مبادراً ومبدعاً. وقدم الورشة الطالب عبد المجيد عبد الرحمن والطالب عبد العزيز محمد مسلي والطالب نواف ابراهيم الطيب، تحت إشراف عميد الكلية الدكتور عبدالله بن محمد الشهراني.