مركز سيدات الأعمال يستعرض مسيرة “نجاح سيدة أعمال سعودية”

المناطق _ أبها

في إطار فعاليات برنامج “لقاء النجاح” قدم مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها تجربة سيدة الأعمال , ابتسام عبد الرحمن ابراهيم الباحوث “الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت رفال” ، وذلك ضمن المعاني التي يحاول المركز تقديمها لتجارب سيدات الأعمال السعوديات الملهمة على مستوى المملكة .

وعرضت الباحوث تجربتها كنموذج حي للطامحاتِ الناجحاتِ اللاتي استطعن الجمعَ بين مهاراتٍ متعددة، وتميزن فيها كلها؛ حيث وظّفت الباحوث معرفتها التخصصية بحصولها على دبلومٍ معادلٍ للماجستير في التصميم الداخلي بتقدير ممتاز، لتصير مالكة مؤسسة بيت رفال للعمارة والديكور، وهي أسماء باتَت عبارة عن علامةً تجاريةً معروفة، ووظّفت تخصصَها الرئيس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، في إحسان الإدارة على أسسٍ علميّة لمؤسستها، وإحسان الإدارة في أعمالها الإدارية في القطاعين العام والخاص، من خلال عملها مديرةً لقسم التصميم الداخلي , والديكور بشركة الاتصالات العالميّة للمقاولات.

ومن خلال عملها مشرفة على فروع وزارة الشؤون الإسلامية لمدة 10 سنوات، ولم يقف الأمر عند هذا، بل تجاوزته إلى تصدير خبراتها من خلال الكتابة الصحفية عبر زاويتها: “صوت الظل” بصحيفة الجزيرة هذا , وقد استعرضت الباحوث تجربتها الاقتصادية بحضور أكثر من 30 سيدة أعمال في منطقة عسير , وتناولت خلالها الحديث عن مسيرتها الاقتصادية وانطلاقتها من كلية العلوم الإدارية وتطرقت إلى أهمية اكتشاف مكامن القوة في الذات وصقلها بالتدريب والدراسة والدراية وأشارت إلى عملها في هندسة الديكور , والإشراف على دورات الخياطة في المملكة وإتقانها للخياطة وتصميم المنازل والفلل مبينة أهمية تكامل النجاح بين الأسرة والعمل .

في ختام حديثها قدمت الباحوث إلى سيدات الأعمال في منطقة عسير عدد من النصائح الاقتصادية الداعمة لسيدات الأعمال في عسير موضحة أن المرأة السعودية تحظى بفرصة كبيرة من دعم القيادة في كافة المجالات , وأهمها الجانب الاقتصادي ويكفيها أنها أخذت نصيب كبير من رؤية 2030 وذلك عبر دعمها للانخراط في الجانب الاقتصادي ورفع نسبة المشاركة وهذا المنجز يتطلب من المرأة جهد كبير يجب أن تستغله المرأة من خلال العمل , وأضافت أن المرأة السعودية كانت تحفر في الصخر من اجل إزالة المصاعب مبينة أن القرارات جميعها في صالحها ولا بد أن يتناسب حجم منجزها مع هذا الدعم مؤكدة على التنوع الاقتصادي لمنتج المرأة السعودية بما يتناسب مع حجم التمكين .

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة بابها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي أن غرفة أبها تستهدف استقطاب الكوادر النسائية المميزة والتجارب الاستثمارية التي تثري الساحة الاقتصادية , موضحا أن نقل هذه التجارب إلى مسرح الغرفة والتعريف بها يعتبر من أهم أسباب تبادل الخبرات ’ والتجارب الاستثمارية التي تعزز من مسيرة سيدات الأعمال في منطقة عسير ,ولفت الحويزي إلى أن رائدات وسيدات الأعمال في المنطقة يجدن الدعم الكبير من غرفة ابها في مجالات التدريب , والتمويل وتقديم كافة الخبرات ودراسة الجدوى ومنح كافة التسهيلات التي تساعد سيدات الأعمال في انطلاقتهن الاستثمارية , وتتبع نجاحها من جميع النواحي , مؤكدا أن برنامج :”لقاء النجاح “يحرص على استضافة نماذج نسائية مميزة لسيدات الأعمال من مختلف مناطق المملكة بشكل دوري ومستمر .