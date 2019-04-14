أمير منطقة جازان يستقبل وزير البيئة والزراعة والمياه

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي مستهل الاستقبال رحب سمو أمير منطقة جازان, بمعالي الوزير والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وجرى خلال الاستقبال ، بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم كغيرها من مناطق هذا الوطن العزيز.

من جهته، عبر المهندس الفضلي عن سعادته بزيارة المنطقة وما تجده الجهات التابعة للوزارة من متابعة مباشرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه, مؤكداً في الوقت ذاته حرصه وجميع منسوبي قطاعات الوزارة بجازان على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.