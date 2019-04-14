“بارع”: نعمل حاليا على إنهاء إجراءات الترخيص لإطلاق أول جمعية مهنية للحرفيين السعوديين

المناطق - الرياض

كشف البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية “بارع”، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن انهائه جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين، في الوقت الذي تم الانتهاء من عملية انتخاب الأعضاء، ولم يتبقى سوى صدور الموافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإطلاق الجمعية بشكل رسمي.

وأوضح الدكتور شريف العبدالوهاب، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، ان البرنامج يسعى جاهداً لتنمية ودعم الجمعيات الحرفية الاخرى القائمة حالياً والتي تقوم بدور ريادي وفاعل في المحافظة على الحرف الأصيلة وتطوير الحرفيين وأعمالهم، مشيراً إلى أن برنامج (بارع) متعاون مع هذه الجمعيات باتفاقيات في مختلف المجالات كالتدريب أو الدعم بالمشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية على حد سواء.

وأشار المدير التنفيذي لبارع، الى أن الجمعية المهنية للحرفيين السعوديين لها رؤية واضحة للإرتقاء بالحرفيين مهنيا وفكريا وثقافيا، الى جانب الاهتمام بهم وتحقيق تطلعاتهم من خلال تحسين مستواهم الحرفي والاقتصادي، مبيناً أنه في حال بدأت الجمعية بممارسة نشاطاها سيكون لها دور كبير في الحفاظ على حقوق الحرفيين المهنية والاقتصادية، اضافة الى إشراكهم في المهرجانات والمواسم المحلية والدولية.

وأضاف الدكتور العبدالوهاب، أن من اهم عناصر رسالة الجمعية، تتمثل بتطوير الحرف وصناعتها بشكل منافس مع الحفاظ عليها وفق احدث التصاميم العصرية، اضافة الى إبراز مكانتها باعتبارها جزءاً حيويا من التراث الثقافي الوطني، مبيناً أن الهيئة تسعى دائماً للمحافظة على الحرف اليدوية القديمة من الاندثار، وذلك من خلال إنشاء الجمعيات المهنية المتخصصة في المملكة، والتي تهدف إلى أن تشكل مردوداً مادياً جيداً للحرفيين والحرفيات في جميع المناطق.