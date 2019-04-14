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تفاصيل هروب فتاة من أهلها بسبب تعرضھا للعضل والمنع من الزواج

تفاصيل هروب فتاة من أهلها بسبب تعرضھا للعضل والمنع من الزواج
http://almnatiq.net/?p=716970
المناطق_الرياض

تمكنت وحدة الصلح الجنائي في النیابة العامة من إنهاء قضية ھروب فتاة تغيبت عن منزل أسرتھا لنصف عام، بعد تعرضھا .للعضل والتھدید من ذویھا.

بداية القضية

وكشفت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” أن الفتاة تقدمت في شھر ذي القعدة الماضي بدعوى أمام المحكمة ضد ذویھا شاكية تعرضھا للعضل والمنع من الزواج والتھدید، ونظرت المحكمة دعواھا في جلسات عدة قبل أن تنجح وحدة الصلح بالنيابة العامة من تذليل الصعوبات التي تواجھھا وإنھاء قضيتها بالتوفیق بینھا وأھلھا.

إنھاء القضیة بالكامل

وتولت وحدة الصلح الجنائي مھمة التواصل مع شقيق الفتاة بصفته الولي الشرعي خلفا لوالدھا المتوفى، وأوضحت له أضرار العضل وعواقب التھدید ومآلاته، الأمر الذي أدى لاقتناع الأسرة وموافقتھا على زواج الفتاة وإنھاء القضیة بالكامل.

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