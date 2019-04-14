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أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا

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أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا

أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا
http://almnatiq.net/?p=716990
المناطق_مكة

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، غداً الاثنين أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة .
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن الجائزة هذا العام ستشهد تخصيص جائزة فرع التميز الثقافي لمخرجات “كيف نكون قدوة” في دورته الحالية والذي يحمل موضوع كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”، ويأتي ذلك رغبة من الإمارة في توحيد كافة الجوائز بالمنطقة تحت مظلة موحدة، مبيناً أن عدد الذين تقدموا للمنافسة على أفرع الجائزة في دورتها الحالية تجاوز الـ 300 جهة حكومية وأهلية وفرداً.
وأضاف أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بتوجيهات من أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه، حرصت على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م وذلك بتحديث معايير التحكيم لكل فرع بما يحقق الهدف المنشود.
ونوه المشرف العام على الجائزة بما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات التسع السابقة والتي حصل عليها أكثر من 75 جهة حكومية وأهلية وفرد، الأمر الذي اتضح جلياً في الأعمال التنافسية التي تقدمّت هذا العام للجان التحكيم لافتًا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة بالوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة .
وأكد الدكتور الفالح أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج، مشيرًا إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها .
يشار إلى أن أفرع الجائزة هي :
١ – التميز بخدمات الحج والعمرة .
٢ – التميز الاداري .
٣ – التميز الاقتصادي .
٤ – التميز الثقافي .
٥ – التميز الاجتماعي .
٦ – التميز العمراني .
٧ – التميز البيئي .
٨ – التميز العلمي والتقني .
٩ – التميز الانساني

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