وكالة ”بلومبرغ“: صندوق الاستثمارات العامة يسعى لاقتراض من 5 إلى 8 مليارات دولار!

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قالت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية بأن الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، يجري مفاوضات تمهيدية مع عدة بنوك للحصول على قرض بقيمة تترواح بين 5 مليارات و8 مليارات دولار لتمويل استثمارات جديدة.

قرض قصير الأجل

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الصندوق يسعى للحصول على قرض قصير الأجل بضمان البنوك المقرضة، وسيتم سداده من إيرادات الصفقة التي أبرمها الصندوق مع شركة ”أرامكو“ السعودية بقيمة 69.1 مليار دولار مقابل شراء حصته في شركة ”سابك“ عملاق البتروكيماويات السعودي.

أربعة خيارات للتمويل

وذكرت في تقرير أن المفاوضات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولى وأن قيمة القرض ستتوقف على مدى استجابة المصارف.

ونقل التقرير عن متحدث باسم الصندوق قوله إن هناك أربعة خيارات للتمويل تشمل ضخ سيولة وتحويل أصول من قبل الحكومة وإيرادات الاستثمار والقروض وإصدار سندات.