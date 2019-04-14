احدث الأخبار

بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله
أبرز المواد
 ,, واشنطن تستضيف مؤتمر ( المرأة السعودية ) بمشاركة مبتعثات سعوديات ,,
أبرز المواد
 أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا
أبرز المواد
 وكالة ”بلومبرغ“: صندوق الاستثمارات العامة يسعى لاقتراض من 5 إلى 8 مليارات دولار!
أبرز المواد
 الـ DNA يكشف فضيحة.. عشرات السيدات ضحايا لطبيب هولندي راحل
أبرز المواد
 بيان من المجلس العسكري السوداني إلى المجتمع الدولي
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» تحذِّر من استهلاك مياه «عيون الجنوب».. لهذا السبب
أبرز المواد
 تفاصيل هروب فتاة من أهلها بسبب تعرضھا للعضل والمنع من الزواج
أبرز المواد
 ما هي الوجهة رقم 20 في «الصالة الجديدة» بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ؟
أبرز المواد
 ” الجودة في التعليم ” ندوة يقيمها قياس الثلاثاء القادم
منطقة عسير
 نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يدشن «برنامج واجب».. هذه أهدافه ومزاياه (فيديو)
أبرز المواد
بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله

بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله

أبرز المواد
,, واشنطن تستضيف مؤتمر ( المرأة السعودية ) بمشاركة مبتعثات سعوديات ,,

,, واشنطن تستضيف مؤتمر ( المرأة السعودية ) بمشاركة مبتعثات سعوديات ,,

أبرز المواد
أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا

أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا

أبرز المواد
وكالة ”بلومبرغ“: صندوق الاستثمارات العامة يسعى لاقتراض من 5 إلى 8 مليارات دولار!

وكالة ”بلومبرغ“: صندوق الاستثمارات العامة يسعى لاقتراض من 5 إلى 8 مليارات دولار!

أبرز المواد

بيان من المجلس العسكري السوداني إلى المجتمع الدولي

بيان من المجلس العسكري السوداني إلى المجتمع الدولي
http://almnatiq.net/?p=717002
المناطق_وكالات

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها “إرساء حكم مدني” في غضون عامين.

إرساء دعائم حكم مدني قويم

وقال بيان وزراة الخارجية السودانية إن “المجلس العسكري الانتقالى أكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان” ، بحسب سكاي نيوز .

وأضافت الوزارة أن “دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى التى تفضى للانتقال السلمى للسلطة”.

سيادة الدولة

و “سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع”، بحسب البيان.

كما أكدت الخارجية السودانية على “التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

تفهم ودعم المجتمع الدولى

وعبرت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى “تفهم ودعم المجتمع الدولى للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالى والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السودانى فى تحول ديمقراطى مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة”.

روابط ذات صلة

بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله

بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله
,, واشنطن تستضيف مؤتمر ( المرأة السعودية ) بمشاركة مبتعثات سعوديات ,,

,, واشنطن تستضيف مؤتمر ( المرأة السعودية ) بمشاركة مبتعثات سعوديات ,,
أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا

أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة..غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*