,, واشنطن تستضيف مؤتمر ( المرأة السعودية ) بمشاركة مبتعثات سعوديات ,,

المناطق_الرياض

يشارك عدد من المبتعثات في الولايات المتحدة الامريكية في المنتدى الأول الذي يعقده موقع about her في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل للحديث عن دور المرأة السعودية في الخارج لتحقيق رؤية 2030، والتحديات التي تواجه المرأة السعودية في الخارج، ودورها في تغيير المفاهيم الخاطئة في وسائل الإعلام الغربية؛ إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات ونجاحات الشابات السعوديات في أميركا، في مجالات العلم والعمل، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى إيجاد مساحة حوار بنّاء، وتواصل هادف بين الداخل والخارج بحضور رئيس تحرير موقع about her، ومجلة سيدتي ومجلة الرجل محمد فهد الحارثي، الذي سيلقي كلمة بالمناسبة، وعدد من الشخصيات السعودية والأجنبية؛ إضافة إلى الطلاب؛ حيث سيشكل المنتدى مناسبةً للتأكيد على دور وحضور المرأة السعودية، وفقًا لرؤية 2030.

ويأتي هذا المنتدى بالتزامن مع تعيين الأميرة ريما بنت بندر، أول امرأة، سفيرةً للمملكة العربية السعودية في واشنطن، في إشارة إلى أهمية الدور المنوط بها على المستويات كافةً في الداخل والخارج ، حيث ويشكل المنتدى فرصةً لتلاقي الطلاب والطالبات السعوديين في أميركا، في مناسبة تجمع للمرة الأولى أطيافًا عدة من المجتمع السعودي المغترب، والأميركيين الذين سيحضرون المنتدى، ويشاركون في الحوار حول المرأة السعودية ودورها الفاعل في وطنها وخارج وطنها.

ويشارك في المنتدى منظمة سعوديون في أمريكا، ونادي الطلبة السعوديين، تحت عنوان: المرأة السعودية.. الطريق إلى رؤية 2030، ويستضيف المؤتمر متحدثين من الشباب والشابات السعوديين والمبتَعَثين؛ إضافة إلى شخصيات أميركية؛ حيث سيكون دور المرأة السعودية وحضورها في رؤية 2030، العنوان الرئيس للمنتدى ، وتتولى الدكتورة ريم دفّع نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية للجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأميركية في واشنطن، المعروفة بـ saprac، مهمة إدارة جلسات الحوار في قاعة جاك مورتون داخل حرم الجامعة ، وسيكون من أبرز المتحدثين لمى الحواس طالبة دكتواره في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، تتخصص في أبحاث السرطان في جامعة جورج تاون ، وصفاء تركستاني طالبة دكتوراه في قسم الأحياء الدقيقة الطبية في جامعة هاورد في واشنطن دي سي وفي أبحاث سرطان الثدي في جامعة جورج واشنطن، إلى جانب دورها كرئيسة قسم العلاقات العامة في منظمة “سعوديون في أميركا” ، وحصة اليحيا طالبة في تخصص بكالوريوس علوم سياسية ، وفرح السفياني طالبة ماجستير في التقنية الحيوية واكتشاف العقاقير بجامعة جونز هوبكنز ، و liz feld رئيسة وعضوة مجلس إدارة مؤسسة suzanne wright ، و dr. William o’reilly -أستاذ جامعي محاضر في كبريات الجامعات في الأمريكية والخارج، والمدير المساعد لمركز التاريخ والاقتصاد في أمريكا.