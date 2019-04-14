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حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=717014
المناطق_الرياض

أعاد مقيم فلسطيني مبلغ 100 ألف ريال حولتها مواطنة إلى حسابه بالخطأ أثناء قيامها بتحويل المبلغ لسداد مديونية عليها.

وكانت المواطنة قد حولت المبلغ في حساب مقيم فلسطيني يُدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بتحويلها لسداد مديونية، مما كان سيوقعها في مأزق مزعج، لو لم تخرج في ذلك بعد تواصلها مع الفلسطيني الذي بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر.

وأشارت المواطنة إلى أنها قامت بحوالة على رقم حساب بالخطأ، حيث إنها لم تكن تعلم ما إذا كان هناك نظام واضح لإعادة المبلغ، وإنها استمرت بالتنقل بين الجهات المعنية لمدة يومين دون أي جدوى، حتى حصلت على معلومات عن الشخص صاحب الحساب للتواصل معه لعله يقوم بإعادة المبلغ، حيث كانت الفرصة ضئيلة في بداية الأمر؛ لكون رقمه السعودي مغلقاً، وحالياً هو في مصر للدراسة.

وتابعت المواطنة أنها تواصلت مع المقيم الفلسطيني عن طريق الواتس آب، الذي لم يكن على علم بالمبلغ المودع في حسابه؛ لكون شريحته السعودية لم تكن معه في مصر، حيث وعد بشكل فوري بإعادة المبلغ، ولكن لأنه في فترة اختبارات كان من الصعوبة عودته للسعودية، إلا أنه قام بإرسال بطاقته الصراف عن طريق مسافر من مصر، وبعدها تمت إجراءات عودة المبلغ.

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