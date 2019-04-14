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بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله

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بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله

بلدية ضباء تطلق الإبداع البلدي لمشاركة مجتمعية فعاله
http://almnatiq.net/?p=717022
المناطق_علي العميري
دشنت بلدية محافظة ضباء عصر اليوم “أسبوع الإبداع البلدي ” لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 – 18 أبريل من كل عام.
وأوضح رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي التي انطلقت عصر اليوم في الموقع المخصص بواجة الامير فهد بن سلطان  البحري ” بجوار نافورة ضباء” والتي ستستمر لمدة خمسة أيام من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة العاشرة مساء حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي وإشراك جميع شرائح المجتمع والقطاع الخاص والمتطوعين في تطوير أعمال القطاع البلدي.
وأكد الغبان أن هناك جوائز قيمة لأفضل الأفكار الإبداعية المقدمة .

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