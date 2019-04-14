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مصرع وإصابة 45 من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بشمال الضالع

مصرع وإصابة 45 من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بشمال الضالع
http://almnatiq.net/?p=717029
المناطق_وكالات

قُتل وجرح 45 من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بجبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر حوثية مهاجمة مواقع الجيش الوطني في مناطق “يبار”، و”ظفار”، و”منخلة”، شمالي وغرب جبهة حمك غربي مديرية قعطبة.

وبحسب ما نقله موقع “سبتمبر نت” التابع للقوات المسلحة اليمنية، فإن قوات الجيش أفشلت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار باتجاه مديرية الشعر في محافظة إب.

وأسفرت المعارك عن مصرع 25 من عناصر الميليشيا، وجرح 20 آخرين، إضافة إلى تدمير عربة تحمل رشاشًا من عيار 23.

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