شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض

المناطق-الرياض

اظهر مقطع مصوره التقطه أحد المواطنين حفرة خطيرة تهدد سلامة أطفال الحي الذي تقع الحفره بداخله.

ووفقا للمقطع يشاهد تحرك إحدى أشجار الزينه مما ساهم في احداث شق عميق بالارض قد يسبب خطورة للأطفال الذين عادة ما يستمتعون باللعب قرب الأشجار.

ووفقا للمقطع المصور فإن الحفرة الخطيرة توجد بحي اليرموك وتحديدا شارع عقبة بن نافع الواقع داخل المدينة السكنية للحرس الوطني بخشم العان بالرياض.

صحيفة “المناطق” والتزاما بدورها الاجتماعي تأمل من لإدارة السكنيه ووكالة الشؤون الغنيه بالحرس الوطني المسارعة بمعالجة هذا الخطر قبل أن يكون له ضحايا.