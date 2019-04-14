” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية

المناطق_عادل الزهراني

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الليث صباح اليوم ( الأحد ) في تطبيق الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة،وكان اليوم مخصصا لطلاب المرحلة الابتدائية حيث شملت الاختبارات طلاب الصف الثالث الابتدائي، في منهج القراءة، والصف السادس الابتدائي في مواد القراءة ، العلوم ، الرياضيات.

فيما تستكمل صباح غد الاثنين الاختبارات لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، في مواد ( القراءة – العلوم – الرياضيات) .

من جانبه أوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بأن الاختبارات المركزيةتهدف إلى : تقديم مؤشرات علمية وموضوعية حول تمكن الطلاب والطالبات من المهارات الأساسية، وقياس جودة التعليم، وتقديم تغذية راجعة للمدارس ومكاتب التعليم والإدارات التعليمية عن نواتج التعلم، ودعم منظومة التطوير المهني بتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات.

وأشاد ( الحازمي ) خلال تفقده لسير الاختبارات بمدرسة طفيل الابتدائية شمال المحافظة بجهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الاختبارات وتحقيق التهيئة و الاستعدادات الجيدة للاختبار ، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاح الانطلاقة .

وأضاف ( الحازمي ) بأن القيادات التعليمية تواجدوا جميعهم في الميدان منذ ساعات الصباح الأولى للإشراف على سير الاختبارات، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (٢٠٠) مشرفا تربويا ومشرفة تربوية في خطة الجولات الإشرافية في كافة مكاتب التعليم ،لمتابعة تطبيق الاختبارات ، وتقديم الدعم اللازم ، ومعالجة المعوقات إن وجدت .

وأكد ( الحازمي ) أن نتائج هذه الاختبارات لن يتأثر بها الطالب نجاحا أو رسوبا كذلك لن يتأثر بها تقويم المعلم ولا ترتيب المدارس أو إدارات التعليم.

وعلى صعيد آخر أكدت الإدارة بأن حرص أولياء الأمور على حضور أبنائهم وبناتهم دليل على وعيهم بأهمية المشاركة الوطنية في تطوير العملية التعليمية ، ورفع مخرجات التعليم.