احدث الأخبار

“سار” تعلن عن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان
أبرز المواد
 ” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يرعى “مؤتمر القطاع المالي” أبريل الجاري المقام تحت شعار “افاق ماليه واعده”
أبرز المواد
 شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض
أبرز المواد
 بدء أعمال ملتقى سينما بيلد في الرياض
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن ٨٩”
أبرز المواد
 بغداد تباشر إجراءات محاكمة 900 عراقي تسلمتهم من قوات سوريا الديمقراطية
أبرز المواد
 لجنة في مجلس النواب المصري تقر تعديلات دستورية مقترحة قد تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030
أبرز المواد
 دول “الترويكا” تدعو المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 45 من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بشمال الضالع
أبرز المواد
 حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يدشن ويضع حجر الأساس لـ27 مشروعاً مائياً وبيئياً في جازان بأكثر من 885 مليون ريال..
أبرز المواد
“سار” تعلن عن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان

“سار” تعلن عن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان

أبرز المواد
” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية

” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية

أبرز المواد
خادم الحرمين يرعى “مؤتمر القطاع المالي” أبريل الجاري المقام تحت شعار “افاق ماليه واعده”

خادم الحرمين يرعى “مؤتمر القطاع المالي” أبريل الجاري المقام تحت شعار “افاق ماليه واعده”

أبرز المواد
شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض

شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض

أبرز المواد

“سار” تعلن عن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان

“سار” تعلن عن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان
http://almnatiq.net/?p=717059
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن تحديث مواعيد رحلات قطار الشمال للركاب “النهاري والليلي” بين محطاتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق عمار النهدي، أن جدول الرحلات الذي يبدأ غرة رمضان الموافق 5 مايو، طرأ عليه تحديث في مواعيد الرحلات، مضيفا: سيكون موعد الرحلة الأولى من محطة الرياض في الساعة الثانية ظهرًا وصولًا إلى محطة حائل عند الساعة 6:36 مساءً مرورًا بكل من المجمعة والقصيم.

وذكر أن موعد رحلة العودة من حائل إلى الرياض مرورًا بالمحطات الوسطية، سيكون عند الساعة 8:45 مساءً حتى الوصول إلى الرياض في الـ 1:26 بعد منتصف الليل.

وأشار “النهدي”، إلى أن شركة “سار” وتلبيةً للطلب المتزايد على رحلات قطار الشمال سوف تُدرِج رحلات إضافية أخرى لجميع الوجهات حرصًا منها على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات المسافرين، تتزامن مع أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن “سار” تحرص من خلال جدول رحلاتها الرمضانية إلى مراعاة خصوصية الشهر الكريم، داعيًا عملاء “سار” الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو استخدام تطبيق الجوال، أو زيارة إحدى محطات الركاب، متمنيًا للمسافرين بقطارات “سار” رحلات سعيدة وممتعة خلال الشهر الفضيل.

وكشف “النهدي”، عن إدراج رحلتين جديدة لمحطة المجمعة، مؤكدًا أنه بإمكان سكان محافظة المجمعة الحجز من وإلى محطة المجمعة على الرحلات الجديدة، والوصول لجميع الوجهات على خط الشمال.

روابط ذات صلة

” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية

” تعليم الليث ” يبدأ في تطبيق الاختبارات المركزية
خادم الحرمين يرعى “مؤتمر القطاع المالي” أبريل الجاري المقام تحت شعار “افاق ماليه واعده”

خادم الحرمين يرعى “مؤتمر القطاع المالي” أبريل الجاري المقام تحت شعار “افاق ماليه واعده”
شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض

شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*