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ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد يجتمع برئيس إندونيسيا ويستعرض معه أوجه التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
http://almnatiq.net/?p=717085
المناطق - الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وتناول الاجتماع العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
كما تطرق النقاش لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.
حضر الاجتماع معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية إندونيسيا.

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