الدوري الإيطالي.. نابولي يفوز على كييفو ويؤجل تتويج يوفنتوس

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فاز فريق نابولي وصيف بطل الموسم الماضي، على مضيفه كييفو 3 – 1 اليوم في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليؤجل تتويج يوفنتوس باللقب الثامن تواليا.

ورفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة وبات على بعد 17 نقطة من المتصدر قبل ست مراحل من نهاية البطولة (18 نقطة متاحة)، مفوتًا عليه الفرصة الثانية خلال 24 ساعة بعد أن كان سبال حرمه السبت من الأولى بفوزه عليه 2 – 1 عندما كان التعادل يكفيه للاحتفال باللقب الثامن على التوالي.

وتعادل فيورنتينا مع ضيفه بولونيا بدون أهداف، ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 40 نقطة بفارق ثماني نقاط عن سمبدوريا التاسع الذي تغلب على ضيفه جنوى بهدفين نظيفين.

وفاز سمبدوريا على جنوى بهدفين دون رد، وتعادل تورينو مع ضيفه كالياري بهدف لكل منهما، كما تعادل ساسوولو سلبا مع ضيفه بارما.

وكان سبال حقق مفاجأة كبيرة أمس السبت بفوزه على ضيفه يوفنتوس 2-1، ما أرجأ تتويج الأخير باللقب الثامن تواليا حيث كان يكفيه التعادل.

ويلعب في وقت لاحق اليوم فروزينوني مع إنتر ميلان الثالث، وتختتم المرحلة غدًا الاثنين بلقاء أتالانتا مع إمبولي.