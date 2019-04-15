جامعة الدول العربية ترحب بخطوات تحقيق الانتقال السياسي بالسودان

المناطق - وكالات

أعلنت جامعة الدول العربية عن ارتياحها للخطوات المهمة التي أعلنها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بشأن تحقيق الانتقال السياسي.

وأعربت الجامعة العربية فى بيان لها اليوم عن تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني في بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطي المكتمل.

وأكدت الجامعة العربية على ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسي المأمول، ودعت المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان.