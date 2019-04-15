اتفاق يمني – أمريكي على فرض عقوبات على مخالفي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المناطق - وكالات

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بالتنسيق لفرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن.

وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي للبنك اليمني، فإن الاتفاق جاء خلال لقاء جمع معياد مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية إيرك ديفيد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن.

وقال البيان ” إن الجانبين توصلا إلى جملة من التوافقات والتفاهمات المشتركة التي تصب في سبيل تعزيز دور البنك المركزي، واستعادة الثقة المصرفية والدورة المالية عبر البنوك، وشملت التفاهمات التعاون والعمل على إعادة تأهيل البنوك اليمنية للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الأمريكية”.

وذكر البيان أن محافظ البنك المركزي اقترح في وقت سابق بأن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتعيين شركة دولية مختصة للقيام بهذه المهمة وغيرها من جوانب التأهيل والمواكبة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إعادة تأهيل منشآت الصرافة في هذا الجانب.