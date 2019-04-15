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قتلى في أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكي

قتلى في أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=717100
المناطق - وكالات

اجتاحت أعاصير مدمرة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال كما تهدد بهطول أمطار غزيرة على مناطق متعددة من نيويورك وحتى أتلانتا.

وقال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى.

وذكر موقع فلايت أوير لمتابعة حركة النقل الجوي إن نحو ستة آلاف رحلة في الولايات المتحدة ألغيت أو أرجئت مشيرا إلى أن معظم المصاعب موجودة في مدن دالاس وتشارلوت وشيكاغو.

وقال أورافيك إنه جرى الإبلاغ عن هبوب 17 إعصارا في الجنوب من ولاية تكساس وحتى ألاباما.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة منطقة أنجلينا في تكساس إن شقيقين صغيرين (3 و 8 أعوام) لقيا حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كانا بداخلها في منطقة بولوك.

وقال نائب قائد شرطة منطقة أواتشيتا بولاية لويزيانا إن صبيا يبلغ من العمر 13 غرق عندما سقط في قناة صرف صحي غمرتها مياه السيول قرب منطقة مونرو.

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