إحباط محاولة تفجير قطار ركاب في باكستان

المناطق - وكالات

قالت الشرطة الباكستانية إنها أحبطت محاولة تفجير قطار ركاب في إقليم السند الجنوبي.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أنهم تلقوا معلومات عن قيام عناصر إرهابية بزرع قنبلة تزن نصف كيلوجرام على سكة الحديد بالقرب من مدينة “تاتا” بإقليم السند، لتفجيرها أثناء مرور قطار الركاب، ولكن قوات الأمن هرعت إلى الموقع، وقامت فرقة إزالة المتفجرات بتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها.

وأضاف أن قوات الأمن نفّذت عملية تمشيط في المنطقة، اعتقلت سبعة أشخاص للاشتباه بهم، حيث تم نقلهم إلى مركز أمني على ذمة التحقيق.