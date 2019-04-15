اجتماع عربي للتشاور حول الهجرة واللجوء

المناطق - الرياض

تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة غدًا، الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربي الإقليمي حول الهجرة واللجوء والذي يستمر لمدة يومين بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بشؤون الهجرة والمغتربين والجاليات المقيمة بالخارج والمسؤولين عن ملف الهجرة واللجوء في الجهات المعنية بالدول العربية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت السفيرة أبو غزالة في تصريح لها اليوم ” إن الدول الأعضاء ستقوم خلال الاجتماع بعرض أولوياتها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والاتفاق العالمي للاجئين وكذلك رؤاها وخططها لتنفيذ الاتفاقين العالميين، كما يناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالهجرة.

ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بورقة موقف من محاور الدورة الثانية عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد بالإكوادور في نوفمبر 2019م، كما سيتم الاتفاق على مضمون البيان الذي سيصدر عن عملية التشاور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو 2019م.