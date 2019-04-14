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أدبي جدة يحتفي بتجربة الشاعر إبراهيم مفتاح

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أدبي جدة يحتفي بتجربة الشاعر إبراهيم مفتاح

http://almnatiq.net/?p=717129
عادل الزهراني - جدة

 

يحتفي النادي الأدبي الثقافي بجدة وضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري ، غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالشاعر الكبير ، إبراهيم مفتاح فيما يدير الأمسية الشعرية الناقد الدكتور صالح السهيمي ، حيث سيقدم محاضرة عن تجربة المحتفى به ، ومسيرته الشعرية والروائية والتاريخية.
وسيقام على هامش الأمسية معرض تشكيلي فني للفنون البصرية ، بإشراف الأستاذ خيرالله بن زربان ، إضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب وذلك بمقر النادي.
وعبر رئيس منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف ، عن سعادته باستضافة قامة أدبية رفيعة كقامة الشاعر إبراهيم مفتاح ، وقال الشريف : إن مفتاح شاعر الإنسان والبحر والسيرة المتوهجة بين الأجيال كونة علم مبدع في الحياة الثقافية والفكرية, ومثقف ومدرسة شعرية .
وفي نهاية الامسية سيوقع الشاعر مفتاح مجموعة من إصداراته الشعرية.
ويُعدّ الشاعر إبراهيم بن عبدالله مفتاح ، أحد شعراء المملكة المخضرمين , ورائد من رواد الحركة الأدبية في المملكة , وقدم العديد من الأعمال الأدبية والتاريخية ومن المؤلفات ، بين دواوين شعرية وابداعية وتأليفية وهي :
ديوان شعر عتاب إلى البحر: عام 1404 هـ. وديوان شعر احمرار الصمت ، وديوان شعر رائحة التراب ، الذي صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1416 هـ. وأيضاً صدر له كتاب فرسان .. جزائر اللؤلؤ والأسماك المهاجرة. وفي سلسلة هذه بلادنا ، كتاب فرسان .. الناس .. البحر والتاريخ: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1410 هـ – 1990م . وكتاب مقامات فرسانية: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1412 هـ – 1991م. و كتاب أدب الأشجار في جزر فرسان. وكتاب فرسان بين الجيولوجيا والتاريخ: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1424 هـ.
كما صدر له كتاب خرف مبكر ، و كتاب الشعر الشعبي الفرساني: صدر عن نادي جازان الأدبي عام 1434 هـ – 2013م. وكتاب قرية القصار. والصِّنجار: رواية صدرت عام 1437 هـ – و المجموعة الشعرية الكاملة لإبراهيم مفتاح . والصَّنْبُوق : كتاب صدر عن نادي جازان الأدبي عام ‪1438-2017‬م. ورواية أُم الصّبيان.

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