الدكتور الحارثي: واجبنا في اللجنة الثقافية بالخرج توعية المجتمع وخدمة الحراك الثقافي

دشن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الأحد 1440/8/9 فعاليات المعرض المصاحب لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2019 الذي تنفذه وتشرف عليه اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض، وإدارةالتعليم بالخرج

وكان في استقبال المحافظ فور وصوله مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي و رئيس اللجنة الثقافية الدكتور حمدان الحارثي وأعضاء اللجنة والمشاركون في الأجنحة والمعارض, وكشافة ثانوية البخاري بالخرج، حيث تجول الماضي والمرافقون معه في المعرض واستمعوا لشرح مفصل عن المحتويات.

وقد أوضح رئيس اللجنة الثقافية بالخرج الدكتور حمدان الحارثي أن اللجنة سجلت حراك ثقافي في المحافظة من واقع مسؤوليتها تجاه المجتمع, حيث أن اللجنة من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى رفع الوعي الثقافي للمجتمع بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفي طليعة المؤسسات الحكومية إدارة التعليم التي بذل منسوبوها جهدا كبيرا في إنجاح المعرض بالشراكة مع اللجنة الثقافية، وذلك من أجل الوصول بإذن الله لمجتمع واع مثقف على قدر عال من المعرفة يستطيع بناء العقل وتطوير المكان والمساهمة في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته الدينية والتاريخية والوطنية.

وأكد الحارثي أن المشاركة في اليوم العالمي لحقوق المؤلف تأتي ضمن برامج اللجنة التي تهدف إلى تثقيف المجتمع بضرورة احترام الحقوق والملكيات الفكرية والأدبية وعدم التعدي عليها, وتعريف المجتمع بحقوق المؤلف التي كفلها له النظام, حيث أن المعرفة وحفظ الحقوق تبني مجتمعا واعيا مدركا يمكن المثقفين والأدباء من إثراء المحتوى العربي دون الخوف من ضياع أفكارهم أو التعدي عليها.

وأشار الحارثي إلى أن معطيات العصر تحتم على جميع الجهات أن تكثف العمل لاسيما وأن اللجنة مناط بها العديد من المهام وعلى عاتقها مسؤوليات كبيرة حيث أنها تقع في المنتصف بين فئة المثقفين والمجتمع لتنظم العمل والحراك الثقافي في ظل تطور وسائل التواصل الحديثة التي تمكن الجميع من الحصول على المعلومات في مواقعهم دون الحاجة إلى السفر, من خلال المكتبات الإلكترونية والمواقع والكتب الصوتية والإنتاج المرئي والتصوير.

ودعا الحارثي الجميع لزيارة المكتبة العامة حيث تم تخصيص أوقات للزيارة على حساب اللجنة مثمنا لسعادة محافظ الخرج رعايته للأنشطة الثقافية والإجتماعية واهتمامه بها.كما شكر الدكتور الحارثي الأستاذة نجلاء بخيت العتيبي التي تبنت فكرة المعرض منذ بداية فعالياته ولها اسهامات كبيرة في انجاحه.