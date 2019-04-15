احدث الأخبار

الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر
أبرز المواد
 شاهد.. إصابة خطيرة للاعب إفريقي وحكم المباراة واللاعبين يدخلون في نوبة بكاء هستيري
أبرز المواد
 تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها
أبرز المواد
 بعد عقود من الزمن.. الكشف عن سبب تسميم سيدة ألمانيا الأولى لأطفالها الستة وانتحارها
أبرز المواد
 عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر تتلقى تهديدات بالقتل بعد تغريدة ترامب
أبرز المواد
 البرتغالي كيروش يشكو اتحاد الكرة الإيراني إلى «فيفا»
أبرز المواد
 تطبيقات فيسبوك تفرض التحقق من بنود الخصوصية
أبرز المواد
 شاهد لحظة تصادم البرق بقمة برج خليفة بدبي.. وهكذا علق ولي عهد الإمارة
أبرز المواد
 قصة مؤثرة بين مواطن معاق ووزير تهرب من وعده بتوظيفه.. شاهد رد فعله
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تطلق نظاما لمتابعة مهام الموظفين والإدارات عبر مركز ذكاء الأعمال
أبرز المواد
 البحرين: حبس متهم بث أخبارا وشائعات كاذبة تضر بالأمن الوطني
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ترامب لم يكن يعلم مسبقا باعتقال مؤسس ويكيليكس
أبرز المواد
الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر

الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر

أبرز المواد
شاهد.. إصابة خطيرة للاعب إفريقي وحكم المباراة واللاعبين يدخلون في نوبة بكاء هستيري

شاهد.. إصابة خطيرة للاعب إفريقي وحكم المباراة واللاعبين يدخلون في نوبة بكاء هستيري

أبرز المواد
تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها

تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها

أبرز المواد
بعد عقود من الزمن.. الكشف عن سبب تسميم سيدة ألمانيا الأولى لأطفالها الستة وانتحارها

بعد عقود من الزمن.. الكشف عن سبب تسميم سيدة ألمانيا الأولى لأطفالها الستة وانتحارها

أبرز المواد

البرتغالي كيروش يشكو اتحاد الكرة الإيراني إلى «فيفا»

البرتغالي كيروش يشكو اتحاد الكرة الإيراني إلى «فيفا»
http://almnatiq.net/?p=717141
المناطق_متابعات

تقدم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد الاتحاد الإيراني للعبة، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، حينما كان يتولى قيادة منتخب إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ورحل كيروش، الذي يتولى حالياً تدريب المنتخب الكولومبي، عن تدريب منتخب إيران في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه لم يحصل حتى الآن على باقي مستحقاته المالية التي تقدر بمبلغ 800 ألف يورو (906 آلاف دولار)، وفقاً لما ذكرته الوكالة الإيرانية.

ونقل عن كيروش قوله: “أشعر بالأسف البالغ لأنه بعد نحو ثمانية أعوام من العمل في إيران، اضطررت إلى تقديم هذه الشكوى للجنة القانونية التابعة لفيفا”.

كان كيروش قاد المنتخب الإيراني للتأهل إلى كأس العالم في البرازيل 2014 ولنهائيات روسيا العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تأهلت فيها إيران لنسختين متتاليتين لكأس العالم.

روابط ذات صلة

الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر

الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر
شاهد.. إصابة خطيرة للاعب إفريقي وحكم المباراة واللاعبين يدخلون في نوبة بكاء هستيري

شاهد.. إصابة خطيرة للاعب إفريقي وحكم المباراة واللاعبين يدخلون في نوبة بكاء هستيري
تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها

تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*