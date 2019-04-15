البرتغالي كيروش يشكو اتحاد الكرة الإيراني إلى «فيفا»

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تقدم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد الاتحاد الإيراني للعبة، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، حينما كان يتولى قيادة منتخب إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ورحل كيروش، الذي يتولى حالياً تدريب المنتخب الكولومبي، عن تدريب منتخب إيران في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه لم يحصل حتى الآن على باقي مستحقاته المالية التي تقدر بمبلغ 800 ألف يورو (906 آلاف دولار)، وفقاً لما ذكرته الوكالة الإيرانية.

ونقل عن كيروش قوله: “أشعر بالأسف البالغ لأنه بعد نحو ثمانية أعوام من العمل في إيران، اضطررت إلى تقديم هذه الشكوى للجنة القانونية التابعة لفيفا”.

كان كيروش قاد المنتخب الإيراني للتأهل إلى كأس العالم في البرازيل 2014 ولنهائيات روسيا العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تأهلت فيها إيران لنسختين متتاليتين لكأس العالم.