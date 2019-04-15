قصة مؤثرة بين مواطن معاق ووزير تهرب من وعده بتوظيفه.. شاهد رد فعله

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كشف أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل، واقعة حدثت معه، حيث وعده أحد وزراء الخدمة المدنية السابقين، بوظيفة، ثم تراجع عما وعده به، مشيرا إلى أن الوزير قال له: «أبشر بالوظيفة، خلص جامعتك، ووظيفتك علي».

وأضاف المواطن طارق حدادي، خلال استضافته في برنامج “تم” على القناة “السعودية”، أنه بعد أن أنهى دراسته توجه إلى الوزير ليطالبه بالوظيفة كما وعده إلى أنه تهرب منه قائلا: «إنت وراي وراي في كل مكان».

وتابع أن رد فعله تجاه ما قاله الوزير هو التأكيد على أحقيته بالوظيفة، مضيفا: “الوزير قال لي لو فيه نظام شديد اللهجة فسيتم تطبيقه عليكم أولا”.