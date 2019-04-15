البحرين: حبس متهم بث أخبارا وشائعات كاذبة تضر بالأمن الوطني

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وجهت النيابة البحرينية تهمة،إذاعة وبث أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة لشخص من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين.

و صرح عبد الله الذوادي رئيس النيابة البحرينية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ضد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لإساءته استخدام تلك الوسائل بإطلاقه أخبار مكذوبة وشائعات من شأنها إحداث ضرر بالأمن الوطني والنظام العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد باشرت النيابة التحقيق فيما تضمنه البلاغ حيث اطلعت على ما نشره وتداوله المتهم عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ثبت منها تشكيكه في توجهات الحكومة وعلاقاتها الخارجية، فضلاً عن تداوله عبر حسابه مقالاً له يشتمل على أخبار مختلقة تتعلق بقوات التحالف بما يفقد الثقة في قدراتها وقوة الدفاع وذلك باعتباره أن ما حققته من انتصارات ما هي إلا مجرد مزاعم وهمية وتضليل. وبناء على ذلك استدعته النيابة وباشرت استجوابه، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهم إذاعة وبث أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب من شأنها إضعاف الجلد في الأمة، وإحداث الضرر بالأمن الوطني والنظام العام.