الخدمة المدنية تطلق نظاما لمتابعة مهام الموظفين والإدارات عبر مركز ذكاء الأعمال

الخدمة المدنية تطلق نظاما لمتابعة مهام الموظفين والإدارات عبر مركز ذكاء الأعمال

أبرز المواد
البحرين: حبس متهم بث أخبارا وشائعات كاذبة تضر بالأمن الوطني

البحرين: حبس متهم بث أخبارا وشائعات كاذبة تضر بالأمن الوطني

أبرز المواد
البيت الأبيض: ترامب لم يكن يعلم مسبقا باعتقال مؤسس ويكيليكس

البيت الأبيض: ترامب لم يكن يعلم مسبقا باعتقال مؤسس ويكيليكس

أبرز المواد
طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 8 مناطق

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 8 مناطق

أبرز المواد

الخدمة المدنية تطلق نظاما لمتابعة مهام الموظفين والإدارات عبر مركز ذكاء الأعمال

الخدمة المدنية تطلق نظاما لمتابعة مهام الموظفين والإدارات عبر مركز ذكاء الأعمال
http://almnatiq.net/?p=717148
المناطق_الرياض

أطلقت وزارة الخدمة المدنية عبر مركز ذكاء الاعمال لديها نظاماً مطوراً لتطوير المهام ومتابعة الاعمال والاشراف عليها واستكمال الإجراءات المطلوبة على المهمات المسندة للإدارات والموظفين، ويتميز نظام إدارة المهام بعدة مميزات منها احتواءه على مؤشرات وتقارير شاملة لقياس معدل الإنجاز للمهام من حيث المهمة حسب المنجز ومدة العمل عليها والمهام المتأخرة وغيرها من المؤشرات والمعايير التي تساهم في تحقيق قياس معدل الإنجاز.

ويمتاز هذا النظام بمرونة عالية في تصميم التقارير والمؤشرات من قبل المستخدم للصفحات، وقياس مدة انجاز المهمة وتحديد المهام ذات الأولوية، مع توفيره للوحة إحصائية تعرض عدد مهام الموظف برسوم بيانية وتقارير توضح حالة المهام الموكلة إليه، ويوفر النظام المؤشرات والتقارير التي يمكن  إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة مثل (Excel,PDF)،ومن مميزات هذا النظام أنّه يسهّل الانتقال من العمل الورقي الى التعاملات الالكترونية بكفاءة وفعالية عالية مع التحكم والمراقبة في متابعة المهام وكذلك قياس معدّل الإنتاجية.​

روابط ذات صلة

البحرين: حبس متهم بث أخبارا وشائعات كاذبة تضر بالأمن الوطني

البحرين: حبس متهم بث أخبارا وشائعات كاذبة تضر بالأمن الوطني
البيت الأبيض: ترامب لم يكن يعلم مسبقا باعتقال مؤسس ويكيليكس

البيت الأبيض: ترامب لم يكن يعلم مسبقا باعتقال مؤسس ويكيليكس
طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 8 مناطق

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 8 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*