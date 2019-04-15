الخدمة المدنية تطلق نظاما لمتابعة مهام الموظفين والإدارات عبر مركز ذكاء الأعمال

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أطلقت وزارة الخدمة المدنية عبر مركز ذكاء الاعمال لديها نظاماً مطوراً لتطوير المهام ومتابعة الاعمال والاشراف عليها واستكمال الإجراءات المطلوبة على المهمات المسندة للإدارات والموظفين، ويتميز نظام إدارة المهام بعدة مميزات منها احتواءه على مؤشرات وتقارير شاملة لقياس معدل الإنجاز للمهام من حيث المهمة حسب المنجز ومدة العمل عليها والمهام المتأخرة وغيرها من المؤشرات والمعايير التي تساهم في تحقيق قياس معدل الإنجاز.

ويمتاز هذا النظام بمرونة عالية في تصميم التقارير والمؤشرات من قبل المستخدم للصفحات، وقياس مدة انجاز المهمة وتحديد المهام ذات الأولوية، مع توفيره للوحة إحصائية تعرض عدد مهام الموظف برسوم بيانية وتقارير توضح حالة المهام الموكلة إليه، ويوفر النظام المؤشرات والتقارير التي يمكن إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة مثل (Excel,PDF)،ومن مميزات هذا النظام أنّه يسهّل الانتقال من العمل الورقي الى التعاملات الالكترونية بكفاءة وفعالية عالية مع التحكم والمراقبة في متابعة المهام وكذلك قياس معدّل الإنتاجية.​