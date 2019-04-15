عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر تتلقى تهديدات بالقتل بعد تغريدة ترامب

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قالت نائبة مسلمة بالكونجرس الأمريكي إنها تلقت عددا متزايدا من التهديدات بالقتل بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن فيديو يتهمها فيه بالتقليل من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وقالت إلهان عمر في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: منذ تغريدة الرئيس مساء يوم الجمعة، تعرضت لعدد متزايد من التهديدات المباشرة لحياتي – كثير منها يشير مباشرة إلى فيديو الرئيس أو يرد عليه.

وتابعت “الجرائم العنيفة وغيرها من أعمال الكراهية التي يرتكبها المتطرفون اليمينيون والقوميون البيض في ازدياد في هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم، ولم يعد بإمكاننا تجاهل تلقيهم التشجيع ممن يشغل أعلى منصب في الدولة”.

ونشر ترامب يوم الجمعة الماضي تغريدة تحتوي على مقطع فيديو لعمر وهي تلقي خطابًا عن معاملة المسلمين بعد هجمات عام 2001،ومرفق بها صور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق .وكتب في التغريدة لن ننسى أبدا!.

ودافع زملاء إلهان عمر في الحزب الديمقراطي، ومن بينهم المرشحان للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، عن عمر واتهما ترامب بالتحريض على العنف ونشر الكراهية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الأحد إنها طلبت من المسؤولين مراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة لحماية عمر وعائلتها وفريق العمل معها .

واضافت في بيان : كلمات الرئيس ثقيلة وخطابه التحريضي المليئ بالكراهية يخلق خطرا حقيقيا. يجب على الرئيس ترامب إزالة مقطع الفيديو غير المحترم والخطير.