تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها

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قررت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، نزع ولاية زواج مطلقة من أبيها، وأحالتها للمحكمة الشرعية، بعدما ثبت عضلها من قبله، إذ رفض تزويجها من طليقها “والد أبنائها الستة”.

وقالت مصادر، إن المطلقة تعرضت لحالة عضل بعدما رغبت في لمّ شمل الأسرة بالزواج من والد أبنائها، الذي طلقها منذ عامين، إلا أن والدها رفض ذلك، فرفعت دعوى قضائية ضده، بحسب “عكاظ”.

وطلبت في الدعوى نقل ولاية الزواج منه للمحكمة، التي استدعته لكنه رفض الحضور فتقرر إبلاغه إلكترونيا، وقررت المحكمة السير في الدعوى وسماعها غيابيا في حق الأب.

وأكد شهود عيان أمام المحكمة أن والد المرأة يرفض إعادتها لزوجها لخلافات بين الرجلين، كما رفض الأب الوسطاء.

كما حضر الطليق وقال للمحكمة، إن والد زوجته السابق رفض تزويجه منها رغم تقدمه لها. وكان الأب قد أكد في صك سبق نقضه، أنه لا مصلحة له في عضل ابنته، مشيرا إلى أنه سيزوجها متى تقدم رجل ذو خلق ودين.