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الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر

الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر
http://almnatiq.net/?p=717169
المناطق_وكالات

قالت مصادر إن زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) جياني إنفانتينو للكويت يوم أمس الأحد تناولت عدداً من المقترحات المتعلِّقة باستضافة الكويت لبعض مباريات كأس العالم -2022 ، التي من المقرر أن تستضيفها قطر، والتي من بينها إمكانية إقامة أربعة ملاعب جديدة، يتكفّل القطاع الخاص بإنشاء اثنين منها، في حين تتكفّل الحكومة بملعبين آخرين، إلى جانب استاد جابر الدولي.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر قولها “إن البعض اقترح وجود بواخر (كروز) في البحر لتنفيذ بعض شروط ملف الاستضافة.

ورأت المصادر وجود صعوبة في هذا الأمر؛ لذلك جرى الاتفاق على إرسال لجنة في القريب العاجل إلى الكويت، للتأكد من مدى إمكانية إنجاز هذه المقترحات.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد استقبل في “قصر بيان” الأميري أمس الأحد رئيس الفيفا، كما اجتمع إنفانتينو مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه.

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