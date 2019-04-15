بالفيديو.. حقيقة عدد المدخنين بالمملكة من الرجال والنساء!

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أكد نائب رئيس جمعية نقاء الدكتور محمد بن جابر اليماني، أن الإحصائية التي تقول بوصول أعداد المدخنين في المملكة إلى 6 ملايين مدخن، لا تمثل الحقيقة.

وأوضح اليماني خلال لقاء مع برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الأرقام المتداولة عن التدخين في المملكة عبارة عن تقديرات بُنيت على دراسات مسحية صغيرة وحدث تضخيم أو توقع بناء عليها، مشيراً إلى أن بعض الدراسات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية هي الأقرب للصحة.

وأضاف أن الأرقام المتداولة عن أعداد المدخنين وأنها وصلت إلى 6 ملايين مدخن بينهم 600 ألف من النساء والفتيات، وانتشار التدخين في المدارس، لا تمثل الحقيقة.