إليك رابط «التخفيضات الإلكترونية».. و«التجارة» تشدد الرقابة

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http://almnatiq.net/?p=717178
المناطق_الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تعزيز آليات مراقبة ومتابعة التخفيضات للمتاجر الإلكترونية بمختلف مناطق المملكة، وشدّدت الوزارة على أهمية إصدار التراخيص التي تخوّل لتلك المتاجر تقديم وإعلان تخفيضاتها للمستهلكين من خلال نظام التخفيضات الإلكتروني  (عبر هذا الرابط) الذي يمكن استخراجه إلكترونيًا ودون الحاجة لزيارة فروع الوزارة.

وعَقدت “التجارة” ضمن آليات تعزيزها للرقابة على التخفيضات عدة ورش عمل للمتاجر الإلكترونية المسجلة لديها، للتعريف بآليات تنظيم التخفيضات، التي تعد إحدى مبادرات برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، المرتبط ببرنامج التحوُّل الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يشتمل على أكثر من 39 مبادرة بمتابعة من مجلس التجارة الإلكترونية، بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية، وتسهيل أعمالها وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

ويهدف نظام تراخيص التخفيضات للمتاجر الإلكترونية لتوثيق وتنظيم التخفيضات على المتاجر الإلكترونية، وزيادة الرقابة على المنتجات والسلع المخفضة، ورفع مستويات الثقة بين المستهلك والبائع، إضافة إلى تسهيل عملية حصول الأنشطة التجارية على تراخيص التخفيضات.

ودعت “التجارة” المتاجر الإلكترونية إلى سرعة التقديم على استخراج تراخيص التخفيضات، لتوثيق تخفيضاتهم والاستفادة من الخدمة الجديدة، كما يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات لمتاجر إلكترونية وهمية لا تحتوي على أيقونة التخفيضات خلال فترة التخفيض، بالإبلاغ عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.

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