فرق ترفيهية و استعراضية و زيارات في كرنفال مناسبتي بالجوف

المناطق_ محمد الحسن

انطلقت في الصالة الداخلية و على هامش كرنفال مناسبتي الأول فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” و الذي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ، لتقديم ووضع الحلول الممكنة و الناجحة و التي تواجه القطاع، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية،

وإشراك المجتمع في هذه الفعاليات .

كما قام عددٌ من لاعبي نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة رئيس النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح ، بزيارة إلى الكرنفال

و كان في استقبالهم المشرف العام على المهرجان ثامر بن محمد الرضيان و الذي بدوره رحبّ بالنادي مثمنًا للعاملين فيه دورهم الأبوي من خلال تنفيذ هذه الزيارات للاعبين بهدف تعريفهم على مثل هذه الكرنفالات و المهرجانات و الترويح عنهم ، و قدم الرضيان دروعًا تذكارية للاعبي المنتخبات البارالمبية والذين حققوا مراكز متقدمة في البطولة الأخيرة بالإمارات .

و على مسرح الفعاليات نفذت فرقة شقلبة بقيادة الأستاذ ابو اسيل عددًا من المسابقات الترفيهية و الألعاب الحركية و تقديم المواهب الفنية لدى الصغار ، وسط حماس وإثارة من الجمهور الحاضر للمسرح ،و استمرت الفرق الاستعراضية بتقديم عروضها الفنية و وصلاتها الطربية المميزة على خشبة المسرح ، و شارك عددٌ من الحضور في الفلكلورات

الشعبية و الوطنية على مسرح الفعاليات .