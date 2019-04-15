احدث الأخبار

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا
أبرز المواد
 قوات خاصة نيوزيلندية تتوغل في سوريا بحثاً عن رهينة
أبرز المواد
 المجلس العسكري يوجه صفعة قوية لـ “حزب البشير”.. ويتخذ هذا القرار بشأنه!
أبرز المواد
 تنبيه بهطول أمطار رعدية متوقعة مع بَرَد على الباحة
أبرز المواد
 فرق ترفيهية و استعراضية و زيارات في كرنفال مناسبتي بالجوف
أبرز المواد
 هل يجوز اعتماد الطالب على آخرين لكتابة البحوث بمقابل؟ (فيديو)
أبرز المواد
 إليك رابط «التخفيضات الإلكترونية».. و«التجارة» تشدد الرقابة
أبرز المواد
 بالفيديو.. حقيقة عدد المدخنين بالمملكة من الرجال والنساء!
أبرز المواد
 الكويت: تسلمنا اقتراحات الفيفا بخصوص مونديال قطر
أبرز المواد
 شاهد.. إصابة خطيرة للاعب إفريقي وحكم المباراة واللاعبين يدخلون في نوبة بكاء هستيري
أبرز المواد
 تفاصيل مثيرة في قضية نزع ولاية زواج مطلقة من والدها
أبرز المواد
 بعد عقود من الزمن.. الكشف عن سبب تسميم سيدة ألمانيا الأولى لأطفالها الستة وانتحارها
أبرز المواد
مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا

أبرز المواد
قوات خاصة نيوزيلندية تتوغل في سوريا بحثاً عن رهينة

قوات خاصة نيوزيلندية تتوغل في سوريا بحثاً عن رهينة

أبرز المواد
المجلس العسكري يوجه صفعة قوية لـ “حزب البشير”.. ويتخذ هذا القرار بشأنه!

المجلس العسكري يوجه صفعة قوية لـ “حزب البشير”.. ويتخذ هذا القرار بشأنه!

أبرز المواد
تنبيه بهطول أمطار رعدية متوقعة مع بَرَد على الباحة

تنبيه بهطول أمطار رعدية متوقعة مع بَرَد على الباحة

أبرز المواد

فرق ترفيهية و استعراضية و زيارات في كرنفال مناسبتي بالجوف

فرق ترفيهية و استعراضية و زيارات في كرنفال مناسبتي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=717186
المناطق_ محمد الحسن

انطلقت في الصالة الداخلية و على هامش كرنفال مناسبتي الأول فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” و الذي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ، لتقديم ووضع الحلول الممكنة و الناجحة و التي تواجه القطاع، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية،
وإشراك المجتمع في هذه الفعاليات .
كما قام عددٌ من لاعبي نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة رئيس النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح ، بزيارة إلى الكرنفال
و كان في استقبالهم المشرف العام على المهرجان ثامر بن محمد الرضيان و الذي بدوره رحبّ بالنادي مثمنًا للعاملين فيه دورهم الأبوي من خلال تنفيذ هذه الزيارات للاعبين بهدف تعريفهم على مثل هذه الكرنفالات و المهرجانات و الترويح عنهم ، و قدم الرضيان دروعًا تذكارية للاعبي المنتخبات البارالمبية والذين حققوا مراكز متقدمة في البطولة الأخيرة بالإمارات .
و على مسرح الفعاليات نفذت فرقة شقلبة بقيادة الأستاذ ابو اسيل عددًا من المسابقات الترفيهية و الألعاب الحركية و تقديم المواهب الفنية لدى الصغار ، وسط حماس وإثارة من الجمهور الحاضر للمسرح ،و استمرت  الفرق الاستعراضية بتقديم عروضها الفنية و وصلاتها الطربية المميزة على خشبة المسرح ، و شارك عددٌ من الحضور في الفلكلورات
الشعبية و الوطنية على مسرح الفعاليات .

روابط ذات صلة

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا
قوات خاصة نيوزيلندية تتوغل في سوريا بحثاً عن رهينة

قوات خاصة نيوزيلندية تتوغل في سوريا بحثاً عن رهينة
المجلس العسكري يوجه صفعة قوية لـ “حزب البشير”.. ويتخذ هذا القرار بشأنه!

المجلس العسكري يوجه صفعة قوية لـ “حزب البشير”.. ويتخذ هذا القرار بشأنه!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*